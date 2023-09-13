Люди простились с Лазаревым в Театре Армии: провожали громкими аплодисментами и слезами

Сергей Лазарев известен не только как успешный музыкант, но и как талантливый актер. В течение многих лет он участвовал в постановках театра имени Пушкина, но не так давно шокировал фанатов неожиданным решением.

Как признался Лазарев, он решил уйти из театра. Артист отыграл свой последний спектакль «Женитьба Фигаро», которому посвятил последние 10 лет жизни, и официально распрощался и с ролью, и с театральной сценой.

Последнее появление музыканта на сцене Театра Армии, куда решили перенести постановку, шокировало его фанатов. В сотнях записей с постановки они признаются Лазареву в любви и отмечают его талант. По словам поклонников, каждый раз артист прекрасно справлялся со своей ролью, поэтому им будет не хватать его на театральной сцене.

«Лучший и непревзойденный Фигаро! Без Сережи спектакль потеряется и станет одним из многих», «Ваш Фигаро прекрасен, очень жаль с ним прощаться», — пишут пользователи Сети.

Сам Лазарев пока не раскрыл планы на будущее, но фанаты надеются, что он решит вернуться в театр. Спектакль же продолжится, но уже с другим актером в главной роли.