Люди поголовно унижают хозяек в гостях: от этого советского правила давно пора избавиться

В Советском Союзе существовал свой особый быт, который во многом отличается от современной жизни. Горожане не стояли по утрам в пробках, часто ходили во вкусные и бюджетные столовые, участвовали в субботниках. Особые правила и нормы были и в отношении походов в гости.

Как и сейчас, было принято, чтобы хозяева порадовали гостей чем-то съестным. После трапезы неизменно вставал вопрос, что делать с горой посуды, оставшейся после застолья. Правила хорошего тона подталкивали визитеров к тому, чтобы вызваться помочь с посудой и уборкой.

Однако сегодня специалисты по этикету не рекомендуют так делать. Подобное предложение может оскорбить хозяйку и сделать ее немощной в глазах присутствующих. Если потребуется, владельцы квартиры и сами способны попросить о помощи. К тому же считается, что мытье посуды в чужом доме приносит хозяевам финансовые неудачи.