Люди падали в обморок: этот фильм ужасов доводил зрителей до больницы
Впечатлительные поклонники не справлялись с накалом картины.
Австрийская лента «Спокойной ночи, мамочка» вышла в прокат в 2014 году. Фильм Вероники Франц и Северина Фиала сразу же обрел своих фанатов, а некоторых зрителей, как оказалось, довел до больницы.
Дело в том, что первую часть картины можно назвать психологическим триллером. Однако вторая становится настоящим фильмом ужасов, наполненным жестокостью. И именно это настолько шокировало зрителей, что некоторые не выдерживали, поэтому прямо в кинотеатры им вызывали скорую помощь.
«Два человека упали в обморок во время просмотра. Это лучший комплимент, что мы получали», — признавался режиссер ленты.
В итоге фильм оказался настолько успешным, что получил голливудский ремейк. Во второй версии главную роль исполнила Наоми Уоттс, а постановщиком выступил Мэтт Собель, специализирующийся на подобных фильмах.