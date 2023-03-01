Люди падали в обморок: этот фильм ужасов доводил зрителей до больницы

Австрийская лента «Спокойной ночи, мамочка» вышла в прокат в 2014 году. Фильм Вероники Франц и Северина Фиала сразу же обрел своих фанатов, а некоторых зрителей, как оказалось, довел до больницы.

Дело в том, что первую часть картины можно назвать психологическим триллером. Однако вторая становится настоящим фильмом ужасов, наполненным жестокостью. И именно это настолько шокировало зрителей, что некоторые не выдерживали, поэтому прямо в кинотеатры им вызывали скорую помощь.

«Два человека упали в обморок во время просмотра. Это лучший комплимент, что мы получали», — признавался режиссер ленты.

В итоге фильм оказался настолько успешным, что получил голливудский ремейк. Во второй версии главную роль исполнила Наоми Уоттс, а постановщиком выступил Мэтт Собель, специализирующийся на подобных фильмах.