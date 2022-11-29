«Люди отправлялись в морг»: за что сбежавший из СССР Видов благодарен США

Олег Видов за годы карьеры прославился множеством ярких ролей. Артист был востребован и любим в родной стране, однако в 80-х решил переехать в США. Многие поклонники негативно восприняли решение кумира, но, как оказалось, именно благодаря переезду он спас себе жизнь.

Дело в том, что во время работы над картиной «Дикая орхидея» с Микки Рурком артист вдруг обнаружил, что ничего не видит. Тщательное обследование показало: у Видова опухоль на гипофизе в четвертой стадии. Медики тут же отправили артиста на операцию, но признавались, что не дают никаких гарантий. Однако знаменитость был счастлив и такому лечению, ведь на его родине с подобным диагнозом не могли справиться и оставляли пациентов умирать.

«В СССР тогда не было оборудования для таких операций. Люди отправлялись в морг. А в США мне сделали операцию», — рассказывал артист в беседе с «Московским комсомольцем».

В итоге специалисты спасли жизнь Видову. После операции он прожил еще больше 15 лет, а скончался в 2017 году из-за множественной миеломы, с которой боролся в течение 7 лет.