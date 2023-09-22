Люди от них жиреют и чахнут: эти продукты Мясников советует забыть навсегда

Сегодня многие люди озабочены вопросом правильного питания. Специалисты в один голос говорят, что вредная пища разрушает организм, провоцирует развитие болезней и набор лишнего веса, поэтому так важно пересмотреть свои гастрономические привычки. Мнение озвучил и теледоктор Александр Мясников.

В свои 70 лет звезда ТВ выглядит значительно моложе паспортного возраста. Оставаться в форме ему помогает правильный рацион. Мясников рассказал, от какого продукта стоит отказаться всем. Речь идет о сладких пирожных, насыщенных вредными трансжирами и не имеющих в своем составе никаких полезных веществ.

Вместо них врач советует налегать на фрукты, овощи, рыбу и мясо каждый день. Сбалансированное питание обеспечит бодрость и хорошее самочувствие. Полезными рекомендациями ведущий программы «О самом главном» поделился в интервью порталу «Лента».