Люди от ленты в восторге: странно, что об этом фильме Рязанов не любил вспоминать

Эльдар Рязанов уже после своего дебюта в большом кино был признан настоящим мастером. Его фильмы осыпали комплиментами и зрители, и критики, а в прессе публиковались лишь положительные рецензии. Раз от раза любовь публики только росла, но сам режиссер любил далеко не все свои картины.

Так, во второй половине 60-х постановщик задумал снять комедию «Зигзаг удачи». На главные роли он пригласил Евгения Леонова, Валентину Талызину и Евгения Евстигнеева, а сценарий написал вместе со своим давним другом Эмилем Брагинским. Постановщик был готов к успеху, но во время работы столкнулся с многочисленными трудностями. На съемках из-за небывалых морозов актеры позволяли себе согреваться алкогольными напитками, из-за чего нередко срывали работу. А молодые актеры, которых Рязанов пригласил в фильм, с трудом справлялись с поставленными задачами.

На итоговом просмотре цензоры не остались в восторге от фильма. Картине присвоили самую низкую, третью, категорию и отправили лишь в провинциальные кинотеатры. Но зрители не разделили недовольства экспертов. На картину обрушился шквал хвалебных отзывов, в которых поклонники не скупились на комплименты.

Но любовь фанатов не переубедила Рязанова. До конца жизни он так и не изменил свое отношение к «Зигзагу удачи», который считал настоящим провалом. Череда неудач заставила его разлюбить фильм, о котором он старался даже не вспоминать.