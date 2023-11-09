Люди обвиняли Добронравова: так вот почему Васильев ушел из «Сватов»

Анатолий Васильев прославился в далеком 1980 году благодаря роли второго пилота Ненарокова в фильме-катастрофе «Экипаж». Вторая волна популярности пришла к артисту уже в зрелом возрасте. Сыграв профессора Юрия Ковалева в комедийном сериале «Сваты», он стал любимцем публики.

Однако, к разочарованию поклонников, после четырех сезонов знаменитость ушла из проекта. Покинув сериал «Сваты» в 2010 году, Васильев пошел своей дорогой. Однако зрителей все еще беспокоит вопрос о том, что же стало причиной такого решения. Долгое время подозревали, что всему виной стала ссора с Федором Добронравовым.

Впрочем, сам Анатолий Александрович опровергает подобные слухи. По словам актера, он не видел в сериале творческих перспектив. Юмор стал казаться Васильеву глупым и несмешным, а сценаристы и режиссеры совсем не стремились держать высокую планку.