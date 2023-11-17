Люди не могу сдержать слез: каким вырос сын Фриске от Шепелева

Жанны Фриске не стало в 2015 году. Смерть экс-солистки «Блестящих» стала шоком для миллионов поклонников. Красивая, талантливая и невероятно позитивная, о ней тепло отзывались и коллеги, и зрители. После себя певица оставила не только множество замечательных песен, но и сына Платона.

Мальчик лишился мамы в два года. Заботы о ребенке легли на плечи папы Дмитрия Шепелева. Телеведущий действительно занимается своей кровиночкой и помогает ему всесторонне развиваться. 10-летний парень увлекается музыкой: исполняет каверы на гитаре и записывает короткие ролики, в которых оценивает хиты прошлого. Зрители обожают видео юного музыканта.