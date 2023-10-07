Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Люди называли проституткой: этот поступок не могли простить маленькой Вере в СССР

Люди называли проституткой: этот поступок не могли простить маленькой Вере в СССР

7 октября 2023 21:00
Люди называли проституткой: этот поступок не могли простить маленькой Вере в СССР

Актриса столкнулась с травлей.

Когда в 1988 году на экраны вышел фильм «Маленькая Вера», он произвел эффект разорвавшейся бомбы. Даже раскованные советские зрители не ожидали увидеть откровенную сцену прямо на экране. Актеры Наталья Негода и Андрей Соколов были полностью обнажены и скрывались лишь под одеялом.

На родине к работе Василия Пичула отнеслись по-разному. Некоторые зрители тут же начали заваливать письмами газеты, критикуя картину за аморальность. А вот эксперты признали новаторство постановщика и даже наградили несколькими премиями.

Еще больше смелая лента из СССР понравилась иностранцам. Там «Маленькую Веру» начали считать символом свободы и раскрепощения. А вскоре Негоде, за которой закрепился статус секс-иконы, поступило предложение о съемке для журнала Playboy. Она стала первой советской актрисой, появившийся на обложке этого издания.

Правда, среди соотечественников артистка стала объектом травли. После такого поступка ее имя ассоциировалось с сомнительной репутацией.

«Однажды писали, что я проститутка, пытались пристыдить. Я шла в актрисы, чтобы меня любили, и к такому была не готова», — честно рассказывала Негода в прошлых интервью.

Фото: кадр из фильма «Маленькая Вера» (1988)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше