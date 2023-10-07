Люди называли проституткой: этот поступок не могли простить маленькой Вере в СССР

Когда в 1988 году на экраны вышел фильм «Маленькая Вера», он произвел эффект разорвавшейся бомбы. Даже раскованные советские зрители не ожидали увидеть откровенную сцену прямо на экране. Актеры Наталья Негода и Андрей Соколов были полностью обнажены и скрывались лишь под одеялом.

На родине к работе Василия Пичула отнеслись по-разному. Некоторые зрители тут же начали заваливать письмами газеты, критикуя картину за аморальность. А вот эксперты признали новаторство постановщика и даже наградили несколькими премиями.

Еще больше смелая лента из СССР понравилась иностранцам. Там «Маленькую Веру» начали считать символом свободы и раскрепощения. А вскоре Негоде, за которой закрепился статус секс-иконы, поступило предложение о съемке для журнала Playboy. Она стала первой советской актрисой, появившийся на обложке этого издания.

Правда, среди соотечественников артистка стала объектом травли. После такого поступка ее имя ассоциировалось с сомнительной репутацией.