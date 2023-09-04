Люди набрасывались с кулаками: звезда «Семнадцати мгновений весны» неспроста ушла из кино

Культовый телесериал «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой стал настоящей советской классикой. Даже те актеры, которые засветились в кадре всего на пару секунд, смогли в дальнейшем рассчитывать на хорошие предложения от режиссеров. Но для исполнительницы одной из ролей карьера вскоре закончилась.

Ольга Сошникова сыграла в ленте яркую отрицательную героиню. Гестаповка Барбара Крайн мучила Кэт и ее ребенка. Миловидная актриса в кадре превратилась в настоящего монстра, в жестокую фрау, которая превосходила по уровню злости многих офицеров СС.

Талант Сошниковой сработал против нее. Зрители буквально возненавидели актрису, ассоциируя ее с образом персонажа. На улице на звезду кино некоторые прохожие набрасывались с кулаками, другие кричали ей вслед проклятия.

Артистка снялась еще в нескольких фильмах, но к началу 2000-х окончательно ушла из кино. Поговаривали, что ни режиссеры, ни зрители больше не видели в ней никого, кроме Барбары Крайн. Сама Сошникова объясняла окончание карьеры необходимостью заботиться о семье.