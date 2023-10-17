Люди массово покидали кинотеатры: этот советский фильм с легендарными актерами никто не хотел смотреть

Советские режиссеры подарили зрителям множество ярких работ, которые вошли в классику мирового кинематографа. Зрители боготворили любимых актеров и режиссеров, однако некоторые из выпускаемых лент сталкивались лишь со шквалом критики.

Так, в первой половине 70-х Владимир Басов представил комедию «Нейлон 100%». В ленту он пригласил самых прославленных артистов: Леонида Куравлева, Нину Агапову, Рину Зеленую, Евгения Евстигнеева и даже сам исполнил одну из ролей. Сценарий же написал на основе повести «Нейлоновая шубка» Самуила Шатрова, а в картине планировал высмеять мещанскую страсть к вещизму.

Однако зрители совсем не оценили задумку автора и ее реализацию. По их мнению, у Басова получилась не цельная история, а нагромождение эпизодов. К тому же шутки в фильме не были смешными, а из-за сумбурности актеры не смогли раскрыть свой талант.

В итоге зрители массово покидали кинотеатры, а критика не скупилась на разгромные статьи. Так что «Нейлон 100%» считается одним из самых провальных фильмов не только своего десятилетия, но и всей советской эпохи.