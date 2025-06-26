«Люди любят хэппи-энды. Я тоже»: ждали мрачный финал «Игры в кальмара 3»? Шоураннер сериала переиграл всех — даже Ги-Хуна

Финал «Игры в кальмара» выходит уже завтра — и если вы надеялись на хоть немного света в конце тоннеля, то, увы, создатель сериала Хван Дон-хёк предупреждает: будет ещё мрачнее. По его словам, последние шесть серий — это эмоциональный ураган, после которого вам вряд ли захочется сразу включать следующий сериал.

«Мир, как я его вижу, становится всё более безнадежным, — признаётся Хван. — В третьем сезоне я хотел задать вопросы: что остаётся у человечества на самом последнем рубеже? И есть ли у нас воля оставить что-то лучшее будущим поколениям?»

Что ж, похоже, финал «Кальмара» действительно будет не для слабонервных. По словам актёра Ли Чон-джэ (Ги-хун), сюжетный поворот, завершающий сериал, шокировал даже его самого.

«Я думаю, зрители будут реагировать очень по-разному. Многие точно не догадаются до этого заранее. Финал вызовет массу разговоров».

В третьем сезоне шоу ещё глубже копает в темы мести, моральной двусмысленности и обезличивания человека в капиталистической системе. Иронично, что на фоне антисистемного месседжа Netflix запускает партнёрки с McDonald’s и Uber — но Хван признаёт, что «Игра в кальмара» — это тоже часть капиталистической машины.

Аттракцион ужаса завершится именно так, как и задумывался изначально — на предельно горькой ноте.

«Люди любят хэппи-энды, — говорит Хван. — Я тоже такой. Но не все истории могут закончиться хорошо, иначе они теряют суть. Если сюжет — это зеркало, в нём не всегда отражается что-то светлое».

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