Существа, которых уничтожил андроид Дэвид? Собрали все, что известно об Инженерах из «Прометея» и «Чужого»

Инженеров вы привыкли считать богами? Забудьте. «Прометей» — не про рождение человечества, а про холодную биоинженерию, где мы — одноразовые инкубаторы, Инженеры — средний персонал, а чужой — не монстр, а почти что черный ящик, созданный на случай уничтожения планет.

И да, Дэвид в «Раю» стирает не создателей — он выжигает их паству. Настоящие создатели вселенной не появлялись в кадре после «Чужого». Добро пожаловать во вселенную, где «бог» — это должность, а человек — лишь стадия развития.

Инженеры — не «боги-создатели», а продукт генетических экспериментов

В «Прометее» нам открыто говорят о «генетическомм родстве» людей и Инженеров. Но сходство ДНК — не доказательство статуса божества, а след: кто-то старше и умнее использовал общий шаблон.

Собственно, вся эстетика «жокеев» (костюм-аппарат, биомехатика) намекает: над «белыми гигантами» есть более древний уровень — Прежние (назовите их Космическими жокеями/Древними). От них пошли корабли-урны, технологии химерной биологии и сам «патоген», создавший жизнь на планетах.

Чёрная жидкость — не просто биооружие

Да, ею удобно косить города (Дэвид демонстрирует это во второй части «Прометея»). Но функция глубже: это вещество для ускоренной эволюции/перезаписи ДНК.

В составе — «ксено-компонент», паразитирующая матрица, и «библиотека» данных, зашифрованная в геноме. В правильной упаковке (идеальный биоконтейнер) она хранит и переносит коды. Отсюда логика Вселенной: чужой — это идеальный живой черный ящик, практически бессмертный и неистребимый.

Ритуал создания

Открывающая сцена «Прометея» — не мистический суицид Инженера, а момента рождения биосферы на планете: носитель проглатывает дозу патогена → дальше следует распад до базовых белков → старт новой жизни на планете.

Дальше эволюция делает привычные шаги, потому планеты «Рай» и Земля визуально схожи.

Размножение «богов» требует… нас

У «инженеров» нет видимой половой функции. Их цикл исключает романтику и содержит только холодный расчёт: человеческая беременность + доза «чёрной жидкости» → рождение нужного создания. Человек — промежуточный этап, матка-посредник.

Неправильная доза/нечистый экстракт — получаем гибриды (трилобит, диакон), чистая матрица — «их» реплика.

Колония на «Раю» — не дом Инженеров

То, что сжёг Дэвид, — вовсе не создатели, а их очередной эксперимент. Это высокодуховная людская община, выращенная «верхними» по образу и подобию, но лишенная возможности творить самостоятельно.

Посмотрите на пластику, на быт, на отсутствие биомеханических магин — это не создатели урн, а те, кто их почитает. Потому и на встрече корабля они ведут себя, словно при пришествии бога.

Кто вверху пирамиды

Логическая цепочка такая

Древние/Жокеи из «Чужого» 1979 года — кукловоды вселенной, создавшие Инженеров.

Инженеры — их «жрецы-техники», биоконструкторы второго уровня. Пользуются наработками, но не изобретают с нуля.

Люди — сырьё и мостик для репродукции форм.

Ксеноморф — вечный живой контейнер: переживает вакуум, клонирует ДНК носителя, плодится ради сохранения информации.

«Прометей» — не приквел «Чужого», а попытка Скотта донести до зрителей устройство киновселенной. «Как Тарантино и Родригес»: сиквел «Чужой: Ромул» получил роскошный апдейт — ждем кроссовер, которому позавидуют «Мстители».