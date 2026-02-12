Оповещения от Киноафиши
Люди Икс уничтожат ваших любимых героев: узнал инсайд по новым «Мстителям» — Циклопа будете жалеть и ненавидеть

12 февраля 2026 12:19
Любимые герои теперь заложники непростой ситуации.

Доктор Дум — жертва, Капитан Америка — убийца его семьи, а Люди Икс — не герои, а джихадисты, которые стирают чужие вселенные с карты мультивселенной. Инсайдер MyTimeToShineHello выдал порцию сюжетных слухов про «Мстителей: Судный день», после которых уже неважно, вернутся ли Крис Эванс и Роберт Дауни-младший.

Важно другое: мутантов в этом фильме выставляют не меньшими злодеями, чем самого фон Дума. По словам инсайдера, Люди Икс к моменту событий фильма пережили бесчисленное количество Вторжений.

Каждое из них едва не уничтожало их вселенную, команда измотана, сломлена, потеряла надежду на спокойную жизнь. И у них выработался рефлекс: как только начинается очередное Вторжение, они отправляют своих бойцов на другую Землю — сражаться с её защитниками и стирать ту реальность в пыль. Раньше, чем та сотрёт их собственную. Так что возможно кадр с Циклопом из трейлера вовсе не так уж и прост, герой в кадре может уничтожать другой мир.

То есть Мстители и Фантастическая четверка прибудут в мир мутантов с миром и планом спасения. А Люди Икс увидят в них не союзников, а авангард очередного Вторжения, встретят огнём и решат уничтожить Землю-616.

Люди Икс уничтожат ваших любимых героев: узнал инсайд по новым «Мстителям» — Циклопа будете жалеть и ненавидеть

При этом сам Доктор Дум в этой истории — не тиран, а мститель. Инсайдеры сходятся: его жена и сын погибли из-за Вторжений, а причиной катастрофы стало путешествие Стива Роджерса в прошлое. Решение остаться с Пегги Картер создало временную аномалию, которая уничтожила семью Виктора фон Дума в другой вселенной.

Теперь Дум охотится за Стивеном и ради этой цели готов манипулировать кем угодно. «Мстители: Судный день» выходят 18 декабря 2026 года. Ждать премьеру мучительно долго и Marvel официально ничего не подтверждала. Но если это правда, нас ждёт не просто драка героев, а история про то, как выживание превращает хороших парней в террористов.

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Судный день» (2026)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
