Люди и не подозревали, что у Тутберидзе был муж: лысеющего красавчика прячут от публики

Строгий и принципиальный тренер Этери Тутберидзе старается держать личную жизнь в секрете. Даже те поклонники, которые внимательно следят за работой спортсменки, не догадывались о ее прошлом браке.

Еще в середине 1990-х Тутберидзе вышла замуж за партнера по танцам на льду Николая Аптера. Вместе в поисках лучшей жизни они перебрались в США и там поспешили официально оформить отношения. Но семейная жизнь не заладилась. Спустя несколько лет Тутберидзе вернулась в Россию в статусе разведенной женщины, а Аптер остался на должности тренера в Америке.

Сейчас узнать в лысом и худом 52-летнем фигуристе того знойного красавца из совместных номеров с женой довольно сложно. Аптер живет в Мичигане, по-прежнему занимается тренерской работой. Он женат и воспитывает сына, которого поставил на коньки в раннем возрасте. Спортсмен редко появляется на публике, поэтому судить об изменениях можно лишь по фото.