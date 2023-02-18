Люди этих знаков Зодиака не представляют свою жизнь без интима

Безусловно, интимная близость - это важная и неотъемлемая часть романтических отношений. Однако кому-то достаточно оставаться наедине со второй половинкой лишь на час или два в неделю, а кто-то готов заниматься “этим” хоть по нескольку раз на день. Важно, чтобы темперамент партнеров был примерно одинаковым, в обратном случае его несовпадение может привести к обидам, ссорам и расставаниям. Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождаются самые горячие и ненасытные любовники - стоит иметь это в виду, прежде чем начинать с ними встречаться.

Овен

Представители огненного знака по праву считаются одними из самых страстных в гороскопе. Темпераменту Овна можно только позавидовать - он готов к интимной близости где и когда угодно, а риск оказаться застигнутым врасплох только усиливает его желание.

В голове у уроженцев этого знака таятся тысячи идей, как привнести перчинку в отношения со второй половинкой, хотя, по правде, в этом нет особой необходимости - у них и так все прекрасно.

Телец

На первый взгляд Тельцы не кажутся чувственными, однако стоит помнить о том, что их планетой-покровительницей является Венера. Благодаря ее вмешательству уроженцы земного знака становятся внимательными, нежными и страстными партнерами. Они не жалеют времени и сил для того, чтобы устроить своей второй половинке романтический вечер при свечах, плавно перетекающий в незабываемую ночь. Также Тельцы любят ушами, обожают получать и делать комплименты.

Скорпион

Самый мистический знак в гороскопе также претендует на звание самого горячего. Скорпион обладает особой, темной харизмой и энергетикой, которая притягивает представителей противоположного пола. Они жаждут узнать, каков этот таинственный знак в постели, и, если им посчастливится оказаться там, не будут разочарованы.

Скорпион обрушивает на своего партнера столько страсти, что время, проведенное с ним наедине, уж точно навсегда останется в памяти.

Весы

Под этим воздушным знаком появляются на свет искусные и трепетные любовники. Весы не представляют своей жизни без флирта, интрижек и романтических забав, если они не состоят в постоянных отношениях, то без труда найдут кого-то для необременительной связи.