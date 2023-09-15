Люди этих знаков Зодиака не могут представить свою жизнь без интима

Еще лет сто назад говорить о страсти вслух было недопустимо. Считалось, что чувственная сторона отношений не должна быть предметом обсуждений. Даже между законными супругами! Сегодня партнерам можно без ложной скромности говорить о своих интимных предпочтениях и не стесняться их. Рассказываем, какие знаки зодиака уделяют этой теме большое внимание и могут претендовать на звание лучших любовников.

Овен

Темперамент и страстный Овен по праву получил в гороскопе репутацию идеального любовника. Люди, появившиеся на свет под этим знаком, никогда не смогут понять ханжей - они ценят чувственную любовь и стараются достичь наивысшего мастерства в умении доставлять удовольствие партнеру. Интим - неотъемлемая часть жизни Овна.

Огненный знак постоянно стремится попробовать в постели что-нибудь новенькое.

Разумеется, перед этим ненавязчиво расспросит вторую половинку, что она думает о тех или иных экспериментах, и только потом претворяет их в жизнь. Кроме того, Овен запоминает все желания, озвученные партнером, и с радостью их воплощает.

Весы

Может ли знак зодиака, покровительницей которого является Венера - планета, названная в честь античной богини любви, - быть равнодушным к чувственной стороне романтических отношений? Конечно же, нет. Весы - один из самых страстных и нежных знаков в зодиакальном круге. Он любит дарить наслаждение и получать его взамен.

В постели Весы удивляют вторую половинку своей многогранностью.

Сегодня представитель знака - сама дерзость, завтра нежен и мил, а что будет послезавтра - предугадать сложно, но это обязательно будет что-то необычное. С Весами уж точно не соскучишься, они всегда найдут способ разнообразить впечатления в постели.

Скорпион

Не стоит доверять “холодному” имиджу Скорпиона - на самом деле это страстные и пылкие натуры, способные удивить даже самых опытных и видавших виды партнеров. Представители этого знака могут похвастаться особенным темным обаянием. В присутствии Скорпиона партнер как будто теряет волю и разум и полностью сдается на его милость.

Но не стоит думать, будто вторая половинка для представителя этого знака - как кролик для удава.

Скорпион всегда заботится о том, чтобы избранникам было хорошо с ним. Уж точно не будет преувеличением сказать, что этот знак ни дня не может прожить без интима - темперамент у него горячий и поистине ненасытный.