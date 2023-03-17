Люди его не узнают: истощенный Костомаров изменился до неузнаваемости

Последние месяцы поклонники пристально следят за здоровьем Романа Костомарова. Оказавшись в начале этого года в больнице с подозрением на пневмонию, он до сих пор находится под наблюдением специалистов. Врачи были вынуждены ампутировать ему обе стопы и ввести в искусственную кому.

Как отмечают медики, фигурист находится между жизнью и смертью: он не может самостоятельно дышать, а работа практически всех систем организма нарушена. И такая тяжелая болезнь серьезно сказалась на внешности спортсмена.

Изменения оказались настолько сильными, что, как уверяют работники больницы, никто из поклонников не узнал бы Костомарова, если бы его снимки оказались в СМИ. За время госпитализации он похудел на 25 килограммов, что для его состояния считается критической отметкой.

В больницу же, как отмечает портал «7 дней» пускают только супругу спортсмена. Последние месяцы только она знает все подробности о состоянии Костомарова, но отказывается общаться с журналистами.