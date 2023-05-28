Люди довели: из-за этих трех слов Муравьева чуть не сошла с ума после выхода «Карнавала»

41 год назад на экраны вышел фильм «Карнавал». 30-летняя Ирина Муравьева блистательно сыграла вчерашнюю школьницу, а песня «Позвони мне, позвони» стала на много лет главным советским хитом. С ним у артистки, можно сказать, свои счеты.

Композитор Максим Дунаевский переписывал музыку для этой композиции не менее 20 раз. Окончательный вариант, как изначально оговаривали, должна была петь Муравьева. В последний момент вместо нее пригласили профессиональную певицу Жанну Рождественскую. Однако певицу не указали даже в титрах.

Через два года после выхода фильма в прокат Муравьева выпустила свою версию песни, но в кино зрители видели Муравьеву и думали, что поет именно она. Из-за этого актриса пережила немало неловких и стыдных, по ее словам, моментов в общественных местах. «Я готова была сквозь землю провалиться, когда в метро или в автобусе меня узнавали мужчины и с улыбкой начинали напевать: „Позвони мне, позвони“», — вспоминала артистка.

С годами она смирилась с тем, что песня следует за ней по пятам, и научилась относиться к этому философски. В итоге люди видят экранный образ, а не живого человека. Винить их в том, что им нравится именно он, просто глупо.