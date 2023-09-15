Люди даже вскочили с мест: вот на что пошел Костомаров на шоу Авербуха

Фигурист вновь заставил всех говорить о себе.

Роман Костомаров стал новым героем нашего времени. Россияне не перестают восхищаться силой духа спортсмена, вскоре после ампутации конечностей вернувшегося на лед.

Триумфальный выход на ледовую арену случился во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Олимпийский чемпион не только засветился в номере своей супруги Оксаны Домниной. Он сделал нечто такое, что заставило людей вскочить со своих мест.

Оказавшись перед большой толпой, фигурист произнес трогательную речь. Он поблагодарил всех за поддержку в непростой период и порадовался тому, что имеет возможность «видеть, слышать и чувствовать» своих преданных поклонников.

Слова бывшего партнера Татьяны Навки оказали сильный эффект на зрителей. Многие не смогли сдержать слез и встали, чтобы выразить уважение вернувшемуся с того света Костомарову.