Люди давили друг друга и проваливались вниз: эту страшную трагедию скрывали в СССР девять месяцев

41 год назад в московском метро произошла одна из самых страшных катастроф. Кошмар на станции «Авиамоторная» длился каких-то 110 секунд, но за это время у злосчастного эскалатора скопилась груда бездыханных тел, а мраморный пол был залит кровью. Что случилось?

17 февраля 1982 года в 16:35 на станцию Калининской линии метро начали прибывать рабочие: их трудовой день был окончен, они спешили домой. На эскалаторе находилось не более ста человек, когда ступенька № 96 разорвала механизм, соединяющий лестницу с электродвигателем.

Ступенчатое полотно поехало вниз, унося с собой со страшной скоростью всех, кто на нем находился. Многие пытались спастись, запрыгивая на балюстрады, повиснув на светильниках, но в итоге все падали с двухметровой высоты в груду копившихся у подножия эскалатора тел.

Шок был настолько сильным, что еще час станция работала. Пассажиры в ужасе взирали на стонущих от переломов людей, кто-то пытался помочь пострадавшим выбраться. Через три дня в газете «Нью-Йорк таймс» появилась заметка о трагедии, в которой сообщалось, что в давке погибло от 15 до 30 человек.

Советские граждане узнали о катастрофе лишь через девять месяцев, когда власти перестали скрывать ее обстоятельства. По официальным данным, погибли 8 человек, увечья получили 30.