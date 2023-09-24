Люди ахнули: что с Марией Порошиной, которая год не выходила в свет (фото)

Мария Порошина давно забросила социальные сети и перестала выходить в свет. Поклонники с нетерпением ждали новых снимков артистки — такой подарок им сделала ее знаменитая коллега.

В своем блоге Наталия Антонова опубликовала совместное фото с актрисой. В подписи к нему звезда уточнила, что дружит со знаменитой блондинкой вот уже 30 лет. Интернет-пользователи сошлись во мнении о том, что в таком случае знаменитости подружились еще в яслях. Ведь приятельницы выглядят гораздо моложе своего возраста. Люди ахнули при виде Порошиной. Поверить, что в ноябре ей исполнится 50 лет, невозможно.

«Сияет здоровой красотой. Смотришь — и хочется любоваться», «С блеском в глазах!» — восхищаются ею в Сети.

Но куда же без хейтеров, которые и здесь вставили свои пять копеек. Бывшую возлюбленную Гоши Куценко назвали послепластической красоткой, предположив, что своим очарованием она обязана хирургам.