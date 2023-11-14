Людей с такими «метками» на теле раньше сжигали на костре: у вас они тоже есть

Сегодня родинками никого не удивишь. А в древние времена метки на теле могли стать причиной для публичной казни. Готовы поспорить, что и вас святая инквизиция отправила бы на костер.

Для этого, например, было достаточно иметь родимое пятно, которое воспринималось как отметка самого дьявола. Убивали даже младенцев, которые появились на свет с такими отметинами. В некоторых случаях мать ребенка тоже лишали жизни.

Также большая опасность грозила тем, у кого были родинки на висках. Считается, что их обладатели могут похвастаться отменной интуицией и даже способны предсказывать будущее.

Ведьмами и колдунами в Средние века нарекали и тех, у кого есть родинка над коленом. Бытовало мнение, что такой человек умеет вступать в контакт с духами.

Если метки на висках или над коленями еще можно было скрыть, то тех, у кого родинка располагалась над губой, точно ждала незавидная участь. До сих пор многие уверены, что такие люди обладают даром убеждения и могут загипнотизировать кого угодно.