Людей с таким сочетанием восточного и зодиакального гороскопа ждет одинокая старость

Страх одиночества - один из самых главных, базовых. Как бы банально это ни прозвучало, но человеку действительно нужен человек. Тем не менее некоторые люди как будто бы отгораживаются от окружающих, возводят невидимую стенку. Астрологи рассказали, под какими знаками рождаются такие одиночки и к чему это может привести.

Змея + Телец

Астрологи говорят, что людям, появившимся на свет под знаками Змеи и Тельца, свойственны такие качества, как некоторая холодность и отстраненность. Они вроде бы находятся внутри социума, коллектива, но в то же время постоянно сами по себе. Что происходит в душе Змеи-Тельца, точно никому неизвестно.

Иногда представители этих знаков кажутся окружающим людьми не от мира сего.

Они задумчивы, рассеяны, мечтательны, одним словом, погружены в свой собственный внутренний мир. Безусловно, богатый, многогранный, интересный, но Змея-Телец не торопится пускать в него кого-то еще.

Людям, рожденным под этими знаками, комфортно в одиночестве. Иногда их накрывает желание обзавестись семьей, друзьями, которые будут приглашать на вечеринки и встречи, просто приятелями, с которыми приятно поболтать о том о сем. Но чаще всего они замыкаются в себе, лишь иногда возвращаясь в реальность.

Общение со Змеей-Тельцом сложно назвать комфортным.

Сочетание этих знаков свидетельствует о непростом характере, большом количестве комплексов и других факторов, не позволяющих человеку открыться, впустить кого-то в свою душу и сердце. Стоит ли говорить, что он отпугивает этим собеседников?

На работе Змее-Тельцу нет равных, это ответственный сотрудник, который всегда блестяще выполняет поручения. Но в то же время ему чего-то не хватает для роста по карьерной лестнице - возможно, амбициозности, лидерских качеств, целеустремленности. Ему неплохо на своей привычной должности.

В личной жизни представители этих знаков не слишком успешны.

Они вряд ли сделают шаг навстречу понравившемуся человеку, а тот и подавно не догадается, что является объектом чьих-то чувств. Если Змея-Телец когда-то была отвергнута, она тем более не станет инициатором знакомства.

Астрологи говорят, что, к сожалению, представители этих знаков имеют все шансы в старости остаться в одиночестве. Они не торопятся налаживать взаимодействие с другими людьми, а те, в свою очередь, убеждены, что Змея-Телец ни в ком не нуждается. Если она хочет это исправить - придется найти в себе силы открыться миру.