Людей обманывали больше 100 лет: Леонида Утесова никогда не существовало

Леонид Утесов был любимцем всего Советского Союза. Его песни покоряли сердца миллионов, а любое выступление собирало полный зал. Но даже спустя десятки лет многие поклонники творчества певца не догадываются, что никакого Утесова не существовало. Артист всю жизнь выходил на сцену под выдуманным именем.

Весной 1895 года в семье Осипа Калмановича Вайсбейна родилась двойня. Девочку назвали Полиной, а мальчика — Лазарем. Домашние ласково звали малыша Ледей. Именно этот ребенок и стал через много лет Леонидом Утесовым. Историю рождения этого имени рассказал Дзен-канал «Рандеву».

С юных лет Лазарь проявлял большие артистические способности. Однажды его пригласил в свою миниатюру известный одесский артист Скавронский. Он поставил единственное условие — взять псевдоним, какой-нибудь возвышенный. Певец исполнил его просьбу буквально и назвался Утесовым, а имя Ледя поменял на Леня, то есть Леонид. Именно так и прославился на весь СССР талантливый исполнитель.