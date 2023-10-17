Люда из фильма «Любовь и голуби» стала звездой за границей: в России давно потеряли

Для Янины Лисовской роль в комедии Владимира Меньшова не была дебютной. К 1984 году она уже успела сняться в эпизодах шести лент. Но именно Людка из комедии «Любовь и голуби» сделала ее известной на весь Союз.

Актриса могла похвастаться блестящей карьерой. Она получала множество предложений о съемках в кино, блистала на сцене МХАТа. Но в 1990-е все это закончилось.

К тому времени Лисовская тяжело расставалась с мужем Игорем Волковым. Утешение от разрыва она нашла в отношениях с немецким актером Вольфом Листом. Уроженец Германии моментально влюбился в экранную Людку, выучил ради нее русский язык и уговаривал уехать вместе с ним.

Лисовская согласилась пожертвовать ради избранника своей карьерой. В результате в России актрису потеряли. Зато за границей она стала звездой. Артистка до сих пор снимается в европейских проектах, а еще преподает актерское мастерство студентам и сама ставит спектакли.

В браке с Листом у Лисовской родилась дочка Василиса. Сейчас ей уже 25 лет, она пошла по стопам родителей и тоже стала актрисой.