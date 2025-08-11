Меню
Люцифер, давай до свидания: актер из «Сверхъестественного» назвал самого страшного монстра в истории сериала

11 августа 2025 17:38
Вы бы посчитали его слабаком и даже не поставили в топ-20.

Люцифер — бренд в мире «Сверхъестественного». Белоснежный костюм, улыбка на миллион, апокалипсис по подписке. Его появление всегда было событием: молнии, разрыв реальности, большой план на конец света.

И именно поэтому признание Марка Пеллегрино, исполнителя роли Падшего, звучит особенно хлёстко: страшнее всех в сериале — не Люцифер. Страшнее — Ник, обычный человек, который однажды согласился стать сосудом для дьявола и потом категорически не захотел возвращаться к «человеческой жизни».

Люцифер не так хорош

Люцифер в «Сверхъестественном» — как финальный босс в игре: громко появляется на арене, у него есть мотивация и пафосные речи. Ему простительно быть театральным — от него этого и ждут.

Он — миф в человеческом обличье, красивая метафора зла. Вы точно знаете, что с таким чудовищем будут биться герои, призовут ангелов, достанут чеховское ружье и в финале победят. Страшно? Да. Но предсказуемо.

Другое дело сосуд для Утренней звезды

Ник не обязан был быть никем, кроме эпизодического «тела для архангела». Но сериал сделал опасный — и очень верный — ход: показал, что ломается не только мир под гнетом Люцифера, ломается человек, который однажды почувствовал нечеловеческую мощь. И вот тут по спине бежит холодок.

Ник — не древнее зло и не падший ангел. Он скорбящий вдовец, который однажды испытал вкус власти и стал её искать снова. Без мифологии, без предначертаний — из жгучей потребности «снова чувствовать».

А ради этого он готов на всё. Вот это и пугает: не космическая угроза, а узнанная, бытовая деградация.

Реализм всегда страшнее спецэффектов. С демоном, оборотнем и даже самим Чаком вы в жизни, скорее всего, не столкнётесь. А вот с человеком, который оправдывает насилие своей болью и пустотой — легко, отмечает Пеллегрино.

Ник страшен тем, что его путь выглядит реальным. Никаких пророчеств, только выборы — каждый раз на полшага ближе к бездне и расчеловечению.

Если когда-нибудь «Сверхъестественное» воскреснет в шестнадцатом сезоне, ему пригодится именно такой ракурс: меньше небесного пафоса, больше человеческого ужаса.

Помните Маршалла из «Как я встретил вашу маму»? Он никуда не пропал — стал звездой хитового сериала, у которого 8,1 балл на IMDb.

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Игорь Мустафин
