Любят турки, ненавидят русские: две самые спорные актрисы «Великолепного века»

«Великолепный век» продемонстрировал множество прекрасных актрис, многие из которых обзавелись собственным фан-клубом в Турции и на территории России. Однако двух звезд сериала россиянки так и не приняли.

Одной из них является Мелике Ипек Ялова. По данным турецких изданий, еще до участия в шоу артистка изменила форму носа, разрез глаз и увеличила губы.

За решение взять ее на роль принцессы Кастильской создателей особенно сильно упрекали русскоязычные зрители, так как ненатуральность ее внешности в историческом антураже бросалась в глаза. А вот турков Мелике, напротив, завоевала внешними данными.

Не смогли принять россиянки и исполнительницу роли Михринисы Беррак Тюзюнатач. После окончания съемок она решилась на маммопластику (увеличение груди), чтобы придать себе большей женственности. Однако в глазах отечественных зрителей актриса осталась мужеподобной: