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Любят турки, ненавидят русские: две самые спорные актрисы «Великолепного века»

7 августа 2022 16:03
Любят турки, ненавидят русские: две самые спорные актрисы «Великолепного века»

Пластические операции не помогли покорить русскоязычную аудиторию.

«Великолепный век» продемонстрировал множество прекрасных актрис, многие из которых обзавелись собственным фан-клубом в Турции и на территории России. Однако двух звезд сериала россиянки так и не приняли.

Одной из них является Мелике Ипек Ялова. По данным турецких изданий, еще до участия в шоу артистка изменила форму носа, разрез глаз и увеличила губы.

За решение взять ее на роль принцессы Кастильской создателей особенно сильно упрекали русскоязычные зрители, так как ненатуральность ее внешности в историческом антураже бросалась в глаза. А вот турков Мелике, напротив, завоевала внешними данными.

Любят турки, ненавидят русские: две самые спорные актрисы «Великолепного века»

Не смогли принять россиянки и исполнительницу роли Михринисы Беррак Тюзюнатач. После окончания съемок она решилась на маммопластику (увеличение груди), чтобы придать себе большей женственности. Однако в глазах отечественных зрителей актриса осталась мужеподобной:

«Изабелла уродлива так, что трудно осознать, что это живой человек», «Тюзюнатач этой необходима операция. Мужик-баба. Какой нежный Мустафа, она рядом с ним совсем не смотрелась».

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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