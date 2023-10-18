Любви и тепла не дождаться: известна самая холодная мать по знаку Зодиака

Психологи убеждены, что все ментальные проблемы, от которых страдают люди, уходят корнями в детство. Чаще всего причина кроется в сложных взаимоотношениях с родителями. Когда малышу не уделяют внимания, заботы, а главное, любви, он чувствует себя ненужным. Эта травма переходит с ним во взрослую жизнь. Астрологи рассказали, какая мать по знаку зодиака не может окружить свое дитя необходимой ему лаской.

Козерог

Как известно, взаимоотношения с родителями накладывают значительный отпечаток на жизнь человека. Если малыш чувствует себя любимым, желанным, защищенным, то ему не грозят никакие комплексы и ментальные проблемы. Иначе дело обстоит, когда мама и папа не уделяют ребенку должного внимания.

Особенно важна материнская любовь, ведь это самое первое, с чем сталкивается дитя в своей жизни.

Маленький человечек остро нуждается в заботе и ласке со стороны той, что произвела его на свет. Учеными доказано, что холод и безучастность матери становятся причиной неврозов у ребенка.

По словам астрологов, самыми отстраненными родительницами в гороскопе считаются женщины-Козероги. Представительницам этого земного знака чужды многие черты, которыми должна обладать любящая мать. Пожалуй, в определенном смысле дама-Козерог является противоположностью архетипа матери.

Какие ассоциации первыми возникают при слове “мама”? Тепло, забота, уют, нежность…

Все это чуждо уроженкам земной стихии. Они крайне редко дают волю эмоциям, и, как правило, негативным. Услышать от женщины-Козерога ласковые слова - нонсенс, а вот резкое замечание - всегда пожалуйста.

Малыш у мамы-Козерога не забалует. Если другие родительницы не видят ничего страшного в том, чтобы время от времени потакать капризам ребенка, то представительница знака твердо стоит на позиции: “Никаких послаблений!” Она не поддается на мольбы и уговоры чада.

Женщина, рожденная под знаком Козерога, очень требовательна к своим наследникам.

Если учиться - то только на “отлично”, если заниматься в кружках и секциях - то для того, чтобы приносить домой дипломы и медали. Не дай бог уронить поставленную планку - упреки посыпятся градом.

С одной стороны, дисциплина, которую прививает своим детям мама-Козерог, пригодится им в жизни. С другой - все это способствует развитию у ребенка комплексов. Да и отношения с чадом вряд ли будут теплыми и доверительными - представительница знака рискует оттолкнуть от себя родное дитя.