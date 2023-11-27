Любую женщину сделают каргой: эти вещи прибавят вам как минимум 10 лет

Каждая вещь, которую женщина надевает, должна красить ее, а не уродовать. Многие прекрасные дамы совершают грубую ошибку, отдавая предпочтение нарядам, способным превратить даже молодую студентку в старуху.

Забудьте про укороченные приталенные пиджаки, которые еще не так давно пользовались бешеной популярностью. Этот фасон почти никому не идет и добавляет к возрасту как минимум 10 лет.

Тем же самым грешит и юбка прямого кроя со шлицей. Даже самый стильный образ она вмиг превратит в старомодный. Также лучше отказаться от блузки с цветочным принтом и коротким рукавом. Их легко можно заменить оверсайз моделями однотонной расцветки или мужской рубашкой.

А вот когда речь идет о платье, то со свободным кроем стоит быть осторожнее. Держитесь от балахонов подальше, если, конечно, не хотите сойти за старую каргу.

Что же касается верхней одежды, то здесь стоп-лист возглавляют длинные шубы из натурального меха. Они уже давно вышли из моды и считаются признаком дурновкусия и жестокости.