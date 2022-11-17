Любую европейку приведет в шок: вот чем гордятся только российские женщины

Несмотря на развитие общества, российские женщины, как и несколько поколений назад, уверены, что выходить замуж нужно как можно раньше. Помимо этого, многие мечтают и о детях до того, как сами встанут на ноги и, например, построят карьеру. И такое отношение к жизни шокирует жительниц европейских стран.

Дело в том, что за границей принято не торопиться с такими важными этапами как замужество и рождение детей. Поэтому после школы многие отправляются путешествовать, ищут себя, строят карьеру, а связывают себя узами брака лишь тогда, когда встретят достойного избранника.

Похожая ситуация складывается и с детьми. Европейки искренне не понимают, как можно брать ответственность за жизнь ребенка, если ты еще сам не можешь содержать себя самостоятельно и не добился хоть каких-нибудь карьерных успехов.

Поэтому желание россиянок как можно скорее выйти замуж и завести детей кажется жительницам других стран нелогичным и странным. Они привыкли жить для себя и не видят в таких установках никаких преимуществ.