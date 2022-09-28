«Любой тест ДНК подтвердит»: правду о «тайном» сыне Моисеева предали огласке

После смерти Бориса Моисеева в Сети начали вспоминать подробности его жизни. Многие заговорили о том, что в свое время музыкант, который не скрывал нетрадиционную ориентацию, заявил, что у него есть внебрачный сын.

По уверению певца, наследника по имени Амадеус ему родила актриса Эугения Плешките, которой уже тоже нет в живых. Кроме того, артист говорил о том, что есть у него и внук. Теперь все точки над «i» в этом вопросе окончательно расставлены.

Правду о «тайном» сыне Моисеева предал огласке его старший брат Маркс Толкач. Он заявил, что детей у его знаменитого родственника никогда не было. «Любой тест ДНК это подтвердит», — уточнил Толкач.

В завершение он добавил, что ранее его жена Людмила работала вместе с Моисеевым и даже жила с ним в одной квартире. По словам брата звезды, если бы у того появились наследники, то его супруга непременно была бы в курсе. «Она знает о Борисе все!» — подытожил Толкач в беседе с изданием «Комсомольская правда ».