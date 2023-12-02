Любой подросток покрутит пальцем у виска: эти советские традиции вызывают оторопь

Время меняет обычаи, и некоторые из них, кажется, исчезли навсегда. Жизнь и традиции в Советском Союзе были во многом очень странными. Оркестр на похоронах, например. В то время это было нечто обыденное. Особенно в жилых домах, где играл мрачный похоронный марш, а жители закрывали окна, чтобы не слышать печальные звуки.

Фотографирование умерших в гробу — еще одна странная традиция. Тело усопшего стремились запечатлеть крупным планом, а также фотографировали родственников, склонившихся над гробом, и саму могилу с обилием цветов. Такие снимки можно было увидеть в семейных альбомах.

В день свадьбы многие молодожены посещали мемориалы погибшим во время Великой Отечественной войны, чтобы возложить цветы и почтить память. В то время в брак вступали люди, пережившие войну, поэтому это было неотъемлемой частью их торжественного дня. Некоторые же молодожены возлагали цветы к памятникам Ленину, которые стояли практически в каждом городе.

Товарищеский суд был еще одним странным явлением. На таких «судах» рассматривались дела о пьянстве, хулиганстве, нарушении трудовой дисциплины и других проступках. Судьями выступали коллеги или общественники, которые могли предлагать понижение в должности или даже увольнение. Это был неприятный процесс, в котором «подсудимому» приходилось стоять под осуждающимм взглядами.

И, наконец, бумажка, которую нужно было съесть. В Советском Союзе, чтобы проехать на общественном транспорте, покупали бумажный билетик с номером из шести цифр. Если сумма первых и последних трех цифр совпадала, то билет считался счастливым. Существовало поверье, что его нужно съесть, чтобы сопутствовало счастье. Если разница суммы была всего в единицу, то это сулило свидание. Конечно, не все соглашались на поедание бумаги, но многие коллекционировали «счастливые» билеты.

Такие странные обычаи и традиции сейчас уже не встретишь, но если о них знать, то можно лучше понять советское время и характер советских людей.