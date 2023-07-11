Любой мужчина позавидует: волнующие воображение фото тайной возлюбленной Чадова оказались в Сети

Алексей Чадов, несмотря на свою популярность, старается держать личную жизнь в тайне. Артист скрывает свою избранницу Лейсан Галимову от глаз публики и лишь изредка появляется с ней на светских мероприятиях. И поэтому каждый ее снимок, появляющийся в социальных сетях, вызывает ажиотаж среди публики.

Так, на недавних снимках Лейсан красуется на курорте. Девушка занимается йогой на берегу моря, демонстрируя стройную фигуру в миниатюрных шортах и топе. Как отмечают поклонники, 34-летняя возлюбленная Чадова поражает своей эффектной внешностью и красотой.

Сам актер при этом уверен: личную жизнь нужно держать в тайне. После первого союза с Агнией Дитковските он старается не распространяться о личном, но отмечает, что по-настоящему счастлив в новых отношениях.

«Счастье любит тишину. Она очень умная женщина от природы... Я могу с Лейсан на разные темы говорить, мы очень хорошие друзья»,

— признавался однажды Чадов.