Любой каприз: мужчины с этими именами любят баловать своих половинок

Красивые слова, романтические сюрпризы и роскошные букеты зачастую уходят в прошлое вместе с конфетно-букетным периодом. Но некоторые мужчины продолжают баловать своих избранниц спустя долгие годы после первого свидания. Рассказываем, какие имена носят парни, которые обожают дарить своим женщинам счастливые моменты.

Александр

Обладатель имени Александр - что называется, лакомый кусочек для многих дам. Привлекательный, уверенный в себе, галантный мужчина всегда востребован у представительниц противоположного пола. Иногда девушки даже готовы строить друг другу козни ради того, чтобы отвадить настырных соперниц. Но Александру до их интриг все равно нет дела.

Парень, нареченный этим именем, не любит, когда ему настойчиво оказывают знаки внимания.

Он предпочитает выбирать себе спутницу жизни по зову сердца, и когда поймет, что перед ним - та единственная, медлить с предложением руки и сердца не станет. Александр любит баловать свою вторую половинку подарками и сюрпризами - на зависть тем, кому повезло меньше.

Вадим

У мужчины, нареченного этим именем, с финансами все в порядке. Вадим не тратит заработанное на развлечения, у него есть четкая цель - найти спутницу жизни и создать семью, окружить любимых людей заботой и вниманием. Обладатель этого имени умеет красиво ухаживать, поэтому легко завоюет сердце той, кто пришлась ему по нраву.

Рядом с Вадимом любая женщина будет чувствовать себя как за каменной стеной.

Порой избраннице этого мужчины не нужно даже работать, он с удовольствием возьмет полное обеспечение семьи на себя. Не стоит думать, что Вадим станет попрекать жену тем, что она сидит у него на шее - напротив, ему в радость исполнять желания своей второй половинки.

Дмитрий

Успешный и харизматичный Дмитрий никогда не жалуется на отсутствие женского внимания. Даже не будучи классическим красавчиком, обладатель этого имени берет обаянием, чувством юмора и непринужденностью. Много внимания Дима уделяет своему внешнему виду, имиджу, поэтому всегда выигрышно смотрится на фоне менее презентабельных мужчин.

Свою избранницу Дмитрий холит и лелеет.

Ему нравится видеть улыбку на лице любимой женщины, восторг в ее глазах, поэтому он делает все возможное, чтобы та ощущала себя счастливой. Обладатель этого имени не скупится на подарки и приятные сюрпризы, после конфетно-букетного периода романтика в отношениях с Дмитрием не заканчивается. Наоборот, все только начинается!