Любой фильм ужасов покажется комедией: самое страшное детское кино сняли в ГДР

Сегодня многие режиссеры и операторы, работающие над очередным фильмом ужасов, стараются добиться на экране реалистичной картинки. Однако приблизиться к тому, что сняли в ГДР, удается лишь единицам.

Детское кино «Карлик Нос» вряд ли задумывалось создателями как картина, которая должна испугать юных зрителей. Там не было жестоких кровавых драк, неожиданных скримеров и других атрибутов классических триллеров. Впрочем, на протяжении всего просмотра ребят не покидало чувство страха и необъяснимой паники.

Все благодаря тому, что съемка велась необычным способом, и зрителям казалось, что они могут спокойно дотронуться до героев или предметов. К тому же на славу постарались и гримеры. С помощью одного только макияжа они создавали пугающие лица с глубокими морщинами, длинными носами и острыми подбородками. Все это было настолько реалистично, что оставило след в сердцах детей, которые после просмотра картины «Карлик Нос» любой фильм ужасов воспринимали как комедию.