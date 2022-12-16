Любой Дима, услышав ее песни, начинал икать: не поверите, что случилось с Ларисой Черниковой
Чтобы стать счастливой, артистка пошла на кардинальные меры.
На счету Ларисы Черниковой немалое количество громких хитов. Несмотря на свою популярность, певица неожиданно для фанатов решила оставить сцену.
Исполнительница громко заявила о себе в 1994-м, выпустив свою первую песню. Все расходы, связанные с продвижением в российском шоу-бизнесе, взял на себя супруг артистки — бизнесмен Андрей Черников.
Сказка длилась недолго: спустя два года предприниматель был убит. Однако певица не стала завершать карьеру, а главный успех ждал ее впереди. Знаменитость несколько изменила стиль своего творчества, отказавшись от лирики в пользу попсы. Так появилась песня «Влюбленный самолет», которая вызывала икоту у всех Дим без исключения.
Эта композиция звучала из каждого утюга: казалось, что Черникова ворвалась в чарты если не навсегда, то надолго. Но к началу нулевых ее звезда начала угасать. Артистка вышла замуж и уехала вместе с мужем-американцем в Таиланд.
Впоследствии этот брак распался, несмотря на то что супруги обзавелись общим наследником — сыном Кириллом. В Россию возвращаться знаменитость не захотела, поэтому она перебралась на одну из ферм в США, где занялась скотоводством. А вскоре исполнительница пожелала еще раз стать матерью.
Черникова воспользовалась услугами донора спермы, о чем совсем не жалеет. В одном из интервью она призналась, что отец ее второго ребенка из России: она виделась с ним, но романтических отношений между ними никогда не было. Теперь артистка задумывается и о третьем ребенке.