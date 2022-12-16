Любой Дима, услышав ее песни, начинал икать: не поверите, что случилось с Ларисой Черниковой

На счету Ларисы Черниковой немалое количество громких хитов. Несмотря на свою популярность, певица неожиданно для фанатов решила оставить сцену.

Исполнительница громко заявила о себе в 1994-м, выпустив свою первую песню. Все расходы, связанные с продвижением в российском шоу-бизнесе, взял на себя супруг артистки — бизнесмен Андрей Черников.

Сказка длилась недолго: спустя два года предприниматель был убит. Однако певица не стала завершать карьеру, а главный успех ждал ее впереди. Знаменитость несколько изменила стиль своего творчества, отказавшись от лирики в пользу попсы. Так появилась песня «Влюбленный самолет», которая вызывала икоту у всех Дим без исключения.

Эта композиция звучала из каждого утюга: казалось, что Черникова ворвалась в чарты если не навсегда, то надолго. Но к началу нулевых ее звезда начала угасать. Артистка вышла замуж и уехала вместе с мужем-американцем в Таиланд.

Впоследствии этот брак распался, несмотря на то что супруги обзавелись общим наследником — сыном Кириллом. В Россию возвращаться знаменитость не захотела, поэтому она перебралась на одну из ферм в США, где занялась скотоводством. А вскоре исполнительница пожелала еще раз стать матерью.

Черникова воспользовалась услугами донора спермы, о чем совсем не жалеет. В одном из интервью она призналась, что отец ее второго ребенка из России: она виделась с ним, но романтических отношений между ними никогда не было. Теперь артистка задумывается и о третьем ребенке.