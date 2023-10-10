Любой день может стать последним: Пельш проговорился о недуге Маслякова

Александр Васильевич Масляков много лет был бессменным ведущим КВН, а затем и его главой. В последние годы заслуженный деятель искусств не выходит на сцену. Заменяющий его Валдис Пельш рассказал, почему так произошло.

В начале 2022 года Александр Васильевич заразился коронавирусом. Так как болезнь особенно опасна для пожилых людей, Маслякова поспешили отправить на карантин, а после выздоровления — на реабилитацию. До сих пор здоровье ведущего так и не восстановилось, поэтому его заменяют коллеги, в числе которых и Пельш.

В интервью Александру Добровинскому Валдис рассказал, что все в КВН с нетерпением ждут, когда здоровье главы клуба придет в норму. Как только это произойдет, Масляков снова выйдет на сцену. Так что любой выход за тумбу может стать для Пельша последним, но он с радостью вернет место ведущего Александру Васильевичу.