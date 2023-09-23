Любовью и не пахнет: Подольская высказала все, что думает об Орбакайте

До брака с Натальей Подольской Владимир Пресняков строил отношения с Кристиной Орбакайте. Пара была вместе около 10 лет и воспитала сына Никиту, но в 1996-м они полностью разорвали свои отношения. А новой избраннице артиста, как оказалось, так и не удалось наладить связь с дочерью Примадонны.

По словам Подольской, первое время она сильно ревновала Орбакайте к членам своей семьи. Но со временем перестала переживать и полностью приняла первые отношения своего мужа.

«Мы не дружим. Любви между нами нет, но и вражды тоже», — откровенно рассказала артистка в YouTube-шоу Лауры Джугелии.

В последние годы они нередко видятся на светских мероприятиях, но их общение ограничивается лишь приветствиями. Артистки могут позволить себе только короткие светские беседы и даже не пытаются стать подругами или приятельницами.