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Киноафиша Статьи Любовью и не пахнет: Подольская высказала все, что думает об Орбакайте

Любовью и не пахнет: Подольская высказала все, что думает об Орбакайте

23 сентября 2023 21:00
Любовью и не пахнет: Подольская высказала все, что думает об Орбакайте

Артистка раскрыла всю правду.

До брака с Натальей Подольской Владимир Пресняков строил отношения с Кристиной Орбакайте. Пара была вместе около 10 лет и воспитала сына Никиту, но в 1996-м они полностью разорвали свои отношения. А новой избраннице артиста, как оказалось, так и не удалось наладить связь с дочерью Примадонны.

По словам Подольской, первое время она сильно ревновала Орбакайте к членам своей семьи. Но со временем перестала переживать и полностью приняла первые отношения своего мужа.

«Мы не дружим. Любви между нами нет, но и вражды тоже», — откровенно рассказала артистка в YouTube-шоу Лауры Джугелии.

В последние годы они нередко видятся на светских мероприятиях, но их общение ограничивается лишь приветствиями. Артистки могут позволить себе только короткие светские беседы и даже не пытаются стать подругами или приятельницами.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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