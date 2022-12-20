Любовный треугольник в съемной квартире: с кем Игорь Скляр нашел свое счастье

В личной жизни Игоря Скляра разыгралась нешуточная драма. Артист без памяти влюбился, но его избранница принадлежала другому.

Звезда экрана положил глаз на Наталью Акимову, которая была женой его лучшего друга Андрея Краско. Все вместе они учились в институте и даже жили втроем в съемной квартире. Сначала отношения между Скляром и супругой его приятеля были дружескими, но в итоге дело закончилось любовным треугольником.

Как только звезда фильма «Мы из джаза» понял, что неровно дышит к Акимовой, то поспешил съехать от супружеской пары. Вот только Наталью такой исход не устроил: она прониклась чувствами к Скляру, а потому отправилась вслед за ним, сказав мужу, что уходит.

Краско тяжело переживал из-за случившегося. Актер же вместе с Акимовой счастлив до сих пор. Вместе с любимой он построил дом под Санкт-Петербургом и воспитал сына Василия.