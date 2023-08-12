Любовный треугольник: любимый мужчина изменял звезде «Содержанок» со Снигирь

Откровенный сериал Константина Богомолова «Содержанки» наделал немало шума. Зрители оценили откровенную подачу материала, а также обилие известных актрис в кадре. Некоторые из них стали настоящими звездами проекта — например, бывшая жена режиссера Дарья Мороз или Александра Ребенок.

Как выяснилось, Богомолову так понравилось работать с некоторыми коллегами, что он пригласил их и в свой следующий сериал. И большое место в нем оказалось отведено героине Александры Ребенок, которой любимый мужчина по сюжету изменял с персонажем Юлии Снигирь.

Именно такой любовный многоугольник положен в основу многосерийного проекта Богомолова «Кеша должен умереть». Режиссер сам исполнил главную роль мужчины, который разрывается между тремя пассиями: коллегой-архитектором, яркой актрисой и законной женой-домохозяйкой. На центральные женские роли кроме Ребенок и Снигирь была также приглашена Юлия Александрова.

Каждая из женщин терпит неверного Кешу, пока он не увлекается еще одной возлюбленной. И тогда у них рождается план убийства ловеласа. Ожидается, что развязку этой криминальной мелодрамы зрители увидят в этом году.