Любовный тест: какой литературный герой мог бы стать вашим партнером?

В юности многие девушки наверняка влюблялись не только в сверстников или старшеклассников, но и в героев фильмов и литературных произведений. Не так давно один из популярных книжных ресурсов провел среди пользовательниц сайта опрос, какие книжные персонажи кажутся им привлекательными. Как оказалось, в тройку идеальных, на женский взгляд, героев вошли Ретт Батлер из “Унесенных ветром”, мистер Дарси из “Гордости и предубеждения”, а также Грей из “Алых парусов”. На первый взгляд, более чем достойный выбор - харизматичный и уверенный в себе Батлер, благородный мистер Дарси и романтичный капитан олицетворяют собой качества, которые дамы хотели бы видеть в своих избранниках. Однако психологи отметили, что такой выбор свидетельствует о проблемах, ведь все эти персонажи пришли из прошлого, а значит, женщинам не хватает таких мужчин в наши дни.

Грезили ли вы в школьные годы о книжных героях, или, быть может, до сих пор изредка мечтательно думаете: “Ах, если бы в жизни были мужчины, похожие на мистера Дарси…”? Пройдите наш тест и узнайте, какой персонаж известной книги могли бы стать вашим идеальным партнером.