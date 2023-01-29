Любовный гороскоп на февраль 2023 года для Тельца, Девы, Козерога

14 февраля во всем мире отмечается День святого Валентина. Самый романтичный в мире праздник становится еще более приятным и особенным, если проводить его в компании своей второй половинки. Но что делать, если ее пока нет? Астрологи рекомендуют заглянуть в любовный гороскоп - звезды обязательно подскажут, готовит ли февраль 2023 судьбоносную встречу или придется подождать еще немного. Специалисты выяснили, каковы шансы встретить День всех влюбленных с дорогим сердцу человеком у представителей земных знаков - Тельца, Девы и Козерога.

Телец

Звезды вынесли Тельцу неутешительный вердикт - в феврале на первый план выйдут не плюсы, а минусы во взаимоотношениях со второй половинкой. Частые ссоры, конфликты и недопонимание приведут к тому, что представитель земной стихии задумается о расставании. Но важно не рубить с плеча.

Откровенный разговор с партнером поможет понять, насколько обречены отношения.

Необходимо терпеливо выслушать избранника и выговориться самому. Возможно, вместо разрыва лучше на время дистанцироваться друг от друга, чтобы не спеша разобраться в своих чувствах. Нужен небольшой тайм-аут.

Дева

Еще один земной знак, Дева, в феврале также столкнется с проблемами в личной жизни. Причиной тому будет излишняя требовательность - уроженцы земной стихии буквально проходу не дают партнеру своими претензиями и замечаниями. Неудивительно, что вскоре тот начнет посматривать в сторону кого-то другого, более ласкового и понимающего.

Из гордости Дева может промолчать, но звезды советуют не затягивать с извинениями.

В обратном случае она и глазом моргнуть не успеет, как избранник соберет вещи и отправится в новую жизнь. Только признав свои ошибки, Дева получит второй шанс на счастье.

Козерог

Личная жизнь Козерога в феврале будет довольно гармоничной, но можно сделать ее еще приятнее. Для этого представителю земного знака необходимо научиться доверительно разговаривать со своим партнером, делиться с ним сокровенными мыслями, желаниями и фантазиями. А вдруг он мечтает о том же самом?

А вот замалчивание своих истинных потребностей ни к чему хорошему не приведет.

Рано или поздно неудовлетворенность даст о себе знать, и тогда паре придется изрядно постараться, чтобы сохранить отношения. Уж лучше делиться своими чувствами сразу же, не дожидаясь, когда накипит.