Любовный гороскоп на февраль 2023 года для Рака, Скорпиона, Рыб

Февраль по праву считается самым романтичным месяцем в году, ведь в самой его середине отмечается День всех влюбленных. Водные знаки относятся к этому прекрасному празднику с особым трепетом: любимый человек значит для них бесконечно много, поэтому они изо всех сил стремятся его удивить и порадовать. Вот только кто будет встречать День святого Валентина в обществе своей второй половинки, а кто - в гордом одиночестве? Подскажет любовный гороскоп, составленный профессиональными астрологами.

Рак

Представители летнего водного знака ходят по самому краю. Отношения со второй половинкой обострились настолько, что вот-вот грянет буря, сметающая все на своем пути. Виной всему неумение Рака вести серьезные разговоры, стремление прятать в голову в песок вместо того чтобы решать возникшие проблемы.

Астрологи рекомендуют уроженцам знака взять себя в руки и при первом же удобном случае обсудить с избранником перспективы их союза.

Если они договорятся помогать друг другу, сообща искать причины размолвок и их решение, союз еще можно будет спасти. В обратном случае он обречен на скорое разрушение.

Скорпион

В романтических отношениях рано или поздно наступает период, когда с партнеров сваливаются розовые очки и они предстают друг перед другом такими, какие они есть. Не все способны принять другого человека без прикрас, которыми его наделило разгоряченное от страсти воображение. Именно такое время наступило сейчас в личной жизни Скорпиона.

Необходимо помнить о том, что влюбленным нужно притереться друг к другу.

Если шутки партнера больше не кажутся смешными, а умилявшая прежде привычка стянуть с кухни что-нибудь вкусное в разгар готовки стала раздражать, не стоит торопиться с выводами. Возможно, это временное явление.

Рыбы

Представители этого знака - единственные в тройке, которым февраль сулит сплошное наслаждение. Рыбки, которые уже не чаяли встретить человека, способного их удивить и очаровать, окажутся во власти сильных чувств. Новое знакомство перевернет их мир и заставит взглянуть на все под иным углом, увидеть вокруг много прекрасного.

Звезды говорят, что с большей вероятностью это будет не просто влюбленность.

Взаимное и яркое чувство станет началом большого пути, который в конечном итоге приведет к свадьбе и счастливой совместной жизни. Для Рыбок, привыкших жить в мире своих грез, это будет непривычно, но они поймут, как сказочно им повезло.