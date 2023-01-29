Любовный гороскоп на февраль 2023 года для Овна, Льва, Стрельца

Любовь - чувство совершенно непредсказуемое. Оно может настигнуть в любой момент, и, как поется в известной песне, от него “не спрятаться, не скрыться”. Чтобы ураган чувств стал чуть менее внезапным и чуть более приятным, астрологи составляют любовные гороскопы. С его помощью можно заранее узнать, какие амурные приключения ждут тот или иной знак в грядущем месяце. На этот раз специалисты поделились прогнозами для представителей огненных знаков - Овна, Льва и Стрельца. У кого же на сердце будет пожар, а у кого от пламенных чувств останется только пепел?

Овен

Предыдущие месяцы прошли для Овна под знаком одиночества. Он уже отчаялся найти человека, рядом с которым ему будет по-настоящему хорошо. Звезды рекомендуют не опускать руки - в феврале уроженцу огненной стихии предстоит встреча, которая может стать судьбоносной. Главное - помнить о том, что под лежачий камень вода не течет, и самому сделать шаг навстречу счастью.

Вполне возможно, что Овен уже знаком со своей второй половинкой - они вместе работают, учатся или находятся в одной и той же компании, просто прежде он не обращал на нее внимания.

А ведь этот человек уже давно гадает, как подобрать ключик к сердцу Овна. Важно присмотреться к нему внимательнее и дать шанс.

Лев

Для Львов самый романтичный месяц в году пройдет вовсе не так гладко, как им хотелось бы. Небесные светила говорят, что чувства останутся за бортом, а на первый план выйдут финансовые проблемы, которые возникнут в паре или в семье. Попытки свести концы с концами не добавят отношениям перчинки.

Чтобы побыстрее решить денежные неурядицы, Львам необходимо будет сделать решительный шаг и либо сменить место работы, либо найти дополнительный источник дохода.

Не лишним будет обсудить с партнером бюджет и придерживаться его рамок в дальнейшем. Это лишь укрепит любовный союз.

Стрелец

Личная жизнь Стрельца будет такой же переменчивой, как февральская погода. Познакомившись с представителем противоположного пола, огненный знак поначалу будет к нему холоден и равнодушен.

Новый знакомый оттолкнет его какой-то чертой характера, да и сам Стрелец покажет себя не с лучшей стороны.

Но все может измениться в одночасье. Еще одна встреча с этим человеком кардинально изменит их со Стрельцом мнение друг о друге. Чувства захватят с головой, однако чересчур спешить не стоит. Важно позволить отношениям развиваться плавно и постепенно, чтобы они переросли в нечто большее.