Любовный гороскоп на февраль 2023 года для Близнецов, Весов, Водолея

Кому из воздушных знаков повезет в любви, а кому придется лечить разбитое сердце?

Личная жизнь воздушных знаков запутана настолько, что даже сами они не в силах разобраться в ней. Сегодня Близнецы, Весы и Водолей сгорают от страсти к возлюбленному, а завтра начинают поглядывать налево, потому что заскучали в его обществе. Любовный гороскоп, составленный профессиональными астрологами, поможет представителям воздушной стихии понять самих себя, свои чувства и узнать перспективы настоящих и будущих романтических отношений. Рассказываем, кто из этой тройки будет счастлив в любви в феврале, а кому стоит готовиться к фиаско на личном фронте.

Близнецы

Уроженцы летнего воздушного знака пресытились бытом и повседневными проблемами. Они спят и видят, как бы добавить в слишком уж спокойные, на их взгляд, отношения, огня и страсти. Возникнет даже мысль помучить партнера ревностью, но делать этого не стоит - есть менее опасные способы.

Звезды советуют Близнецам взять дело в свои руки и приготовить для своей второй половинки романтический сюрприз.

Просто так, даже Дня всех влюбленных дожидаться не стоит. Убедившись, что этот способ действительно способен освежить чувства, воздушный знак возьмет его себе на заметку.

Весы

Личная жизнь Весов в феврале будет достаточно бурной. Они обнаружат, что оказались в любовном треугольнике, за их внимание и благосклонность борются сразу два претендента. У представителей воздушного знака может возникнуть соблазн поводить за нос обоих, но лучше не шутить с Купидоном - может обидеться.

Весам предстоит сделать выбор.

Вполне возможно, что в результате он будет совсем не тем, как предполагалось изначально. Небесные светила говорят, что уроженцы знака в любом случае останутся довольны. Человек, которому они дадут шанс, сделает все, чтобы Весы не пожалели о своем решении.

Водолей

Второй зимний месяц пройдет для Водолея под знаком ссор и конфликтов. Отношения со второй половинкой превратятся в минное поле, любая мелочь может стать причиной для очередной размолвки.

Звезды напоминают уроженцам знака, что постоянные обиды могут привести к фатальным последствиям.

Обычно Водолей не любит делать первый шаг, в том числе к примирению, но если он хочет сохранить отношения, ему необходимо научиться этому. В феврале знаку рекомендуется инициировать разговор со второй половинкой, который поможет расставить точки над i. Главное - дать партнеру шанс высказаться.