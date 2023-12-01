Любовник Мордюковой, сын Пахмутовой: за этим певцом уже давно закрепилась дурная слава

В 90-е Юлиан был одним из самых популярных певцов в стране. Исполнитель хитов «Я тебя читаю» и «Русский вальс» подружился со многими звездами шоу-бизнеса. В светской тусовке поговаривали, что в прежние времена молодой артист частенько проводил время с дамами намного старше себя.

Как-то во время концерта в Череповце исполнитель познакомился с легендой кино Нонной Мордюковой. Знаменитая актриса с уважением относилась к творчеству красавца, и вскоре они подружились. Долгое время циркулировали слухи о том, что отношения пары были не просто дружескими, а любовными.

Вопросы вызывает и связь Юлиана с тандемом поэта Николая Добронравова и пианистки Александры Пахмутовой. После смерти мэтра певец всюду рассказывал, что является названным сыном пары. Однако далеко не все верят в их тесную дружбу: публично супруги никогда не называли артиста близким человеком.