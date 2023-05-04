Любовницы Олега Ефремова ненавидели его мать: причина шокирует любого

Олега Ефремова обожали многие женщины. Актер постоянно крутил романы с разными красотками, но ни одной из них не мог долго хранить верность. Эту легкомысленность он связывал с поступком родителей.

Свои детские и юношеские годы Олег Николаевич провел в коммунальной квартире. Его родители повесили на видное место необычную и чересчур смелую по тем временам репродукцию. Пикантное изображение обнаженной натуры будоражило фантазии юного Ефремова. Впоследствии он говорил своей матери, что именно она виновата в его неумеренной любвеобильности. Ведь это она повесила над его тахтой ту злосчастную репродукцию.

Спустя годы многочисленные женщины тоже были «благодарны» матери Ефремова за его распущенность и неверность. Перед чарами актера в свое время не устояла звезда картины «Человек-амфибия» Анастасия Вертинская. Их отношения длились десять лет, но закончились ничем.

Также жертвой обаяния Ефремова стала Нина Дорошина — Надя из фильма «Любовь и голуби». Он встречался с ней много лет, хоть и был женат.

Мать Олега Николаевича расстраивала легкомысленность сына, но в своих грехах он винил тот портрет с обнаженной женщиной. Об этом журналистам издания «7 дней» рассказал друг актера Николай Якушин.