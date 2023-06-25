Любовницу Золотухина выдворили из страны: она неплохо устроилась за границей

Евгения Сабельникова стала известной по всему СССР благодаря роли Насти в фильме «Горя бояться — счастья не видать». К сожалению, репутация молодой актрисы быстро испортилась.

На съемках картины «О тех, кого помню и люблю» она познакомилась с Валерием Золотухиным. Между актерами закрутился бурный роман, которому не мешало семейное положение Валерия: он был женат и воспитывал маленького сына.

Золотухин не собирался разводиться, но и отказываться от молоденькой пассии не хотел. Так продолжалось больше года, пока об измене не узнала жена Золотухина — Нина Шацкая. Она пришла к родителям актрисы и попросила их вразумить Женю.

Сабельникова надолго погрузилась в депрессию, пока в начале 80-х не влюбилась в австрийца и вскоре не вышла за него замуж. В Советском Союзе браки с иностранцами не одобряли, актриса практически лишилась ролей, а друзья перестали с ней общаться. Забеременев, актриса решилась наконец-то переехать с мужем в Германию.

Актерскую карьеру Евгении пришлось оставить, она начала преподавать актерское мастерство и русскую культуру, воспитывала сына и дочь. Сегодня бывшая актриса абсолютно довольна своей жизнью, хотя и скучает по стране, откуда ее практически выгнали.