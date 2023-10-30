Любовницу Караченцова подключили к полиграфу: вдова добилась неожиданного признания

Перед обаянием Николая Караченцова не могла устоять ни одна женщина. Однако за актером закрепилась слава однолюба: несмотря на все слухи о его интрижках, он никогда даже не помышлял о разводе с Людмилой Поргиной. Тем не менее информация о близких отношениях некоторых женщин с артистом возникала даже после его смерти.

Например, любовницей Караченцова называла себя звезда «Убойной силы» Наталья Лапина. Блондинка даже появилась в ток-шоу «На самом деле», чтобы рассказать о романе, который завязался в 1989 году. Актриса утверждала, что тогда возлюбленный жаловался ей на проблемы в семье, от которых находил утешение в их связи.

Людмила Поргина не стала игнорировать заявления возможной пассии мужа. Вдова Караченцова опровергла слова Лапиной, заявив, что в те годы у них с супругом была счастливая жизнь. Актрису же коллега назвала легкодоступной женщиной, припомнив, что до этого она точно так же признавалась в связи с Абдуловым.

Спор разрешил полиграф, на который согласилась Лапина. С помощью детектора лжи от нее добились неожиданного признания: оказалось, что все слова о ее интимной близости с Караченцовым, являются абсолютной ложью.